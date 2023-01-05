На території Білорусі триває нарощування регіонального угруповання військ РФ і РБ.

Міністерство оборони Білорусі анонсувало проведення спільних із Росією льотно-тактичних авіаційних навчань.

Навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії пройдуть із метою підвищення рівня їхньої бойової підготовки. Про це повідомляє міноборони Білорусі.

"Від російської сторони в даному заході візьме участь військове формування повітряно-космічних сил. Спільна підготовка білоруської та російської складових регіонального угруповання військ носить комплексний характер і охоплює не тільки бойовий компонент, але й усі системи забезпечення", - йдеться в повідомленні.

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Також у білоруському міноборони повідомили, що на території їхньої країни триває нарощування регіонального угруповання військ Росії та Білорусі.

"Сьогодні, виходячи з ситуації, що складається, цей процес проходить поетапно. До Республіки Білорусь продовжують прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації. З підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження", - сказано в повідомленні.

Росія і Білорусь

Як повідомляв УНІАН, Росія використовувала територію Білорусі для вторгнення в Україну. Сама білоруська армія прямої участі у війні проти України поки не брала, проте всіляко сприяла російським окупантам.

РФ і Білорусь регулярно проводять спільні військові навчання. А вже більше року російські війська безперервно перебувають на білоруській території. Станом на 28 грудня 2022 року в Білорусі знаходилися понад 10 тисяч російських солдатів. При цьому в Білорусі почали переводити армію на "воєнний час" у рамках чинного в країні плану раптових перевірок боєготовності.

І хоча кількості російських окупантів у Білорусі недостатньо для початку нового вторгнення в Україну, така загроза все ж залишається. Однак, командувач сил оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що в разі повторної спроби окупантів наступати на Київ з території Білорусі наші військові зупинять ворога ще на кордоні.

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