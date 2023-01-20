Атака є цілком ймовірною, але не взимку та навесні 2023 року.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) не виключають підготовку Росією наступу з Білорусі, однак не в найближчі тижні.

Як йдеться в звіті ISW, такий наступ може відбутися наприкінці 2023 року. Наразі високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським національним керівництвом, ймовірно, створюючи умови для цього.

Нова російська атака з Білорусі впродовж найближчих тижнів, на думку аналітиків, є менш ймовірно, однак таку атаку наприкінці 2023 року вважають більш ймовірною.

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"Немає спостережуваних ознак того, що російські сили в Білорусі мають командні та контрольні структури, необхідні для нападу на Україну взимку або навесні 2023 року, про який українці попереджали наприкінці 2022 року. Видається більш імовірним, що російські війська можуть створювати умови для нового найнебезпечнішого плану дій щодо нападу на Україну з боку Білорусі наприкінці 2023 року, враховуючи нещодавні повідомлення української розвідки про те, що Росія та Білорусь планують провести масштабні навчання (Захід 2023 та Союзний щит 2023), ймовірно, у вересні 2023 року", – акцентують аналітики.

Таким чином, ISW коригує свій прогноз, очікуючи напад Росії на Україну з території Білорусі наприкінці 2023 року. Аналітики попереджають, що це буде "абсолютно новий найнебезпечніший план дій", оскільки обставини будуть іншими.

"З одного боку, Росія завершить щорічний цикл осіннього призову 2022 року та перебуватиме в циклі весняного 2023 року, а до осені 2023 року, цілком можливо, завершить один або кілька додаткових призовів у запас. Відкладений термін може дозволити військовій промисловості підготуватися достатньо, щоб забезпечити більшу частку необхідних матеріалів для відновлення вторгнення з Білорусі, ніж Росія може забезпечити цієї зими", – наголошують аналітики.

В ISW також зазначають, що російські націоналістичні військові блогери продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з Білорусі.

Новий наступ з Білорусі - що варто знати

РФ готується до нового етапу ескалації і одним із можливих оперативних напрямків називають Білорусь, свідчать розвіддані країн Заходу та України.

Зараз країна-окупант використовує Білорусь для тренування мобілізованих, перекидає сюди свою важку техніку. 16 січня також розпочалися чергові спільні навчання – для авіаційної компоненти. На цьому тлі Генштаб ЗСУ попередив про нову загрозу ракетно-авіаційних ударів та застосування дронів-камікадзе по території України.

Ні Україна, ні західні партнери поки не бачать підтверджень намірів білоруської армії вторгнутися в Україну, та ЗСУ відпрацьовують усі сценарії.

Раніше аналітики попереджали, що Кремль може ще більше розширити військову присутність Росії в Білорусі. Росія, ймовірно, розгорне додаткові сили в Білорусі в рамках навчань "Захід 2023" та "Щит Союзу 2023", які можуть відбутися у вересні 2023 року.

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