Він підкреслив, що в зимові місяці Україна відчуває особливо гостру необхідність в поставках озброєнь.

США видали Україні останній пакет військової допомоги, на який було передбачено фінансування, повідомив на брифінгу координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами представника Білого дому, гроші, виділені на подібні програми, закінчилися.

"Так. Ми видали останній пакет з наявних запасів, на підтримку якого у нас було фінансування", - сказав Кірбі.

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Він заявив, що допомога Сполучених Штатів Україні в її війні проти Росії припинилася, тому що у Вашингтоні тривають переговори щодо пакету допомоги, який може бути пов'язаний з переглядом заходів безпеки на кордоні.

"Допомога, яку ми надавали, тепер зі скрипом зупинилася. Критично важливо, щоб Конгрес США діяв за цим запитом, що стосується національної безпеки, щоб ми отримали подальше фінансування", - пояснив він.

Він підкреслив, що в зимові місяці Україна відчуває особливо гостру необхідність в поставках озброєнь.

Військова допомога Україні від США - останні новини

Наприкінці грудня Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Його сума становила 250 мільйонів доларів.

Адміністрація Байдена ще в 2023 році запросила у Конгресу додаткову фінансову допомогу Україні та Ізраїлю, проте запит так і не був схвалений. Перед новорічними святами республіканці пішли на канікули. Каменем спотикання стало питання безпеки американського кордону.

Адміністрація президента США Джо Байдена не пояснила свою стратегію щодо України. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив , що від цього залежать терміни схвалення нового пакету допомоги.

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