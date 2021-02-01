Справа "Фортуни" і "параду полонених" в Донецьку. Хто насправді катував українців

Третього лютого має відбутися засідання Київського апеляційного суду по справі ветерана АТО Вікторії "Фортуни" Котеленець. Її підозрюють у тому, що нібито вона на "параді" у Донецьку у серпні 2014 року конвоювала українських військовополонених. УНІАН поспілкувався з побратимами "Фортуни" та колишніми в’язнями бойовиків та дізнався про нестиковки у версії слідства і хто насправді катував українців.

Справа ветерана АТО Вікторії «Фортуни» Котеленець викликала неабиякий резонанс у суспільстві. Як повідомляв УНІАН, поліція підозрює жінку в тому, що вона нібито саме та особа, яка на так званому параді в Донецьку у серпні 2014 року конвоювала українських військовополонених. Ветеран ДУК ПС та УДА зараз перебуває в СІЗО, 3 лютого має відбутися засідання Київського апеляційного суду по її справі, і її побратими вірять, що Вікторія вийде на свободу.

Друзі «Фортуни» розповіли УНІАН, чому впевнені в її невинуватості, а колишні полонені проросійських бойовиків згадали своїх катів, висловили розчарування у слідчих та зневіру в тому, що реальні злочинці будуть покарані.

«Про «Фортуну» ще у 2015-му повідомили СБУ і контррозвідку»

«Ми не могли собі уявити, що можливий такий рівень ненависті», - розповідають колишні полонені військовослужбовці, які вимушено були учасниками так званого параду в Донецьку у 2014 році.

Кадри цього ганебного заходу неможливо спокійно дивитися і за 6,5 років. На головній площі Донецька біснується натовп - свист, крики «Фашисти!», час від часу хтось кидає каміння в колону полонених. Конвоїри примкнули до гвинтівок багнети, на чолі колони «урочисто» йдуть дві жінки у формі - брюнетка та блондинка. Кадри з останньою тоді облетіли соцмережі, вона стала, буквально, «символом» того дня.

Нагадаємо, відбувалося це 24 серпня 2014 року. Приблизно за півроку в один з підрозділів «Правого Сектора» приїздить корінна донеччанка Вікторія. Дівчина познайомилася в соцмережах з бійцем Анатолієм Котеленцем, а після листування, телефонних розмов, вирішила спочатку переїхати до коханого, а через недовгий час пішла в його підрозділ. Приїзд з окупованого міста не міг не викликати запитань, підозр.

«Про неї відразу повідомили в СБУ і контррозвідку. Вони не знайшли за Вікою ніяких гріхів. Наступна перевірка СБУ була в тому ж році, коли хтось вперше звернув увагу на схожість Віки та тієї конвоїрші. Тоді «Фортуна» вперше почала показувати свої фото, зроблені влітку 2014-го. На жаль, немає знімків саме 24 серпня. Але є фото, зроблені трохи раніше, трохи пізніше, їх багато і на всіх - інша, ніж у конвоїрші, зачіска. У тої - довге біляве волосся, Віка була підстрижена коротко, у неї було чорне волосся. Перефарбуватись не довго, але відростити волосся – неможливо», - розповіла УНІАН Олена Білозерська, яка воювала пліч-о-пліч з Котеленець у добровольчому підрозділі.

Білозерська каже, що Віки взагалі не було в Донецьку у серпні 2014-го, дівчина на якийсь час переїхала тоді у Росію, у Свердловську область. І є документи, які підтверджують, що вона там була.

«Мені намагалися довести в соцмережах, що «Фортуна» може бути засланою. Але хто б послав до нас людину, які так «засвітилася»? І чому б «конвоїру» не змінити зачіску? Вона приїхала до нас блондинкою, відрощувала потихеньку волосся, - каже Білозерська. - В один з періодів наш підрозділ практично жив на базі батальйону «Донбас» в місті Часів Яр. Там служили в тому числі ті, хто пройшов через полон, був в Донецьку. І ні від кого Вікторія не ховалася».

Схоже, що все це виявилося «новиною» для слідчих, які вирішили заарештувати «Фортуну».

«Коли нас затримали з Вікою, то я не зрозуміла, в чому справа, почала розпитувати. Мені сказали, що є підозри, що Вікторія була на іншому боці. Я сказала: «Ви про фото конвоїрші?» Вони дуже здивувалися, що я про них знаю, але впевнене відповіли: «Ми вважаємо, що це – вона», - розповідає Білозерська. - Вони чітко приймають Вікторію не за ту людину. Були два незалежні дослідження, з використанням комп'ютерних програм для розпізнавання облич. Вони показали, що Вікторія і конвоїр - різні люди. Ба більше, цей пошук показує, що конвоїр - донеччанка Ольга Сухова».

Додамо, що Котеленець для того, щоб отримати статус УБС, пройшла не одну перевірку. Ось цитата зі сторінки Мінветеранів: «Повний пакет документів був

перевірений і розглянутий Комісією у складі представників Міноборони, МВС, Мін’юсту, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Офісу Генерального прокурора, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС».

«Ми цих жінок бачили на «параді» один раз, і все»

Відомо, що слідчі у справі відштовхуються від портретної експертизи. Також у слідства начебто є інформація, що Котеленець впізнали колишні полонені. Але її адвокат Віталій Цокур каже, що сама ж експерт визнає: у конвоїра та Вікторії «невелика розбіжність розмірів голів». За його словами, зроблена експертом таблиця порівняння викликає питання. Зокрема, фахівець не вивчала «з лінійкою» усі можливі пропорції й форми, а обійшлася «усередненими» термінами.

«Там є графа з частинами обличчя та їх опис. Наприклад «ротова щілина», і вона - «пряма» в однієї, та - «пряма» в іншої. Чи: «губи» - «тонкі» в однієї, «тонкі» в іншої. І так далі», - розповів Віталій Цокур.

Питання з упізнанням ускладнюється тим, що військові бачили конвоїра тільки під час «параду». Ні до, ні після вона не з'являлася в колишній будівлі СБУ, де проросійські бойовики тримали наших хлопців.

Полковник Володимир Сахневич на тому «параді» йшов у першому ряду колони з піднятою головою. Він каже: «Ми цих жінок бачили на «параді» один раз, і все. Я не буду обговорювати - схожа або не схожа. У нас є компетентні органи, які повинні у цьому розібратися».

«Я був у другій шерензі, вже на фото побачив, яка жінка йшла попереду. Я по голосах чув, що вони (жінки) там є, але бажання дивитися на їхні обличчя у мене не було, - розповів УНІАН підполковник Василь Стасієв. – Бувши в оточенні тих, хто тебе просто ненавидить, краще, щоб погляди не перетиналися. Погляд «очі в очі» сприймався як виклик. За це могли покалічити. Я міг би впізнати тільки тих, хто безпосередньо нас охороняв, і то далеко не всіх».

Сергій Кушнір (позивний «Троєщина») чесно зізнається: «Я взагалі вже мало, що пам'ятаю. По голові так добре прикладами попрацювали, що з пам'яттю проблеми... Хоча, деякі позивні в пам'ять врізалися. Там був «Заєць» і «Давид», вони були головні, були з «батальйону Схід»».

«До кінця не вірилося, що таке може відбуватися насправді»

Для багатьох полон залишається забороненою темою, і колишні в’язні сепаратистських катівень часто відмовляються від інтерв’ю. Але не викликає сумнівів те, що жахи, через які пройшли хлопці, не повинні бути забуті, а кати мають бути покарані.

Бойовики будували систему, яка повинна була б зламати полонених. Ідея так званого параду не виникла спонтанно, вона довго обмірковувалася.

«Вже за тиждень, за два тижні до так званого параду, вони на щось таке натякали. Проводили паралелі з попередньою війною, говорили: «Проведемо містом, щоб на «фашистів» подивилися люди». Ніякої конкретики не було, і до кінця не вірилося, що таке може відбуватися насправді, - пригадує підполковник Василь Стасієв. - Вони називали нас фашистами і ставилися відповідно. Було за правило систематично, регулярно застосовувати засоби фізичного впливу. Після деяких наші хлопці не могли повернутися з допиту без допомоги».

Боєць батальйону «Донбас» Андрій Скачков, позивний «Сем», розповідав: «Одного разу я лежав у їхньому кабінеті, сам піднятися не міг. Підійшла жінка з дитиною на руках, встала на мене і почала стрибати. Мабуть, чиясь дружина. Вони у колишній будівлі СБУ жили цілими сім'ями».

Позивний «Троєщина» пригадує: «Мене взяли у полон паралізованим після поранення у Спартаку (село у Донецькій області). Але коли походили по пальцях і почали бити, я зрозумів, що руки-ноги - на місці. До Донецька завезли у багажнику «Жигульонка», там прооперували, дістали осколки, наклали гіпс, а потім - допити, «парад» і місяць постійних принижень. В очі дивитися не можна, треба ходити з нахиленою головою. Це було колишнє приміщення архіву, багатоярусні залізні полки стали нашими нарами. Туалет - за розкладом. Їжа - за розкладом. Бувало, що давали чашку перловки з водою на день, було, що і просто сухарі їли. Коли почали приходити передачі від рідних, то з’явився чай. Заварював пакетик на літрову банку, і так по три рази».

Колишні полонені зізнаються, що їх майже щороку викликають, як свідків: СБУ, Військова прокуратура, зараз - Нацполіція.

«Але надії на те, що когось покарають, вже немає. Бойовики були затримані і їх, мабуть, відпустили під час обмінів. Справи припадають пилом. Розчарування за розчаруванням», - розповідають колишні полонені.

З іншого боку, хтось-таки надію має. Дехто з екс-в’язнів донецьких підвалів каже, що довіряє слідчим і вірить, що кати будуть покарані: «Скоро вони повірять, що про них всі забули, та почнуть приїжджати на підконтрольну територію, їх вичислять». Втім, для цього, на переконання одного зі

звільнених з полону «ДНР», Ігоря Козловського, важливо, щоб Україна мала закон про воєнних злочинців: «Якщо він буде працювати, то у таких злочинів не буде терміну давності».

Влад Абрамов

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