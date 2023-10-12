За його словами, кризовий момент вдалося перейти, але загроза все одно залишається.

Росіяни хотіли створити техногенну катастрофу на окупованій Запорізькій атомній електростанції і "здійснити контрольований викид радіації".

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді".

"Хотіли штучно створити техногенну катастрофу. Справа не в підриві атомної станції в тому сенсі, як всі розуміють, що там бах – і розлетілася на всі боки радіація. Там набагато цікавіше вони хотіли зробити: штучне перевантаження системи і контрольований викид радіації. Тобто локалізований за місцем. Всі подібні ігри завжди дуже погано закінчуються. За нашим розумінням, це точно призвело би до реальної ядерної катастрофи", - зазначив Буданов.

Очільник ГУР зауважив, що ядерна катастрофа все ще загрозлива, оскільки станція залишається окупованою, нічого глобально там не змінилося.

"Єдине, що кризовий момент, слава Богу, ми пройшли. Я не буду відкривати вам дані, як і що для цього було зроблено. Але ми його на той час пройшли. Проте це не знімає питання, що якщо Росія захоче знову щось подібне скоїти, в неї будуть всі можливості для цього", - зазначив він.

Буданов сподівається, що Україна зможе запобігти терористичним планам РФ. На питання, чи підклювався він особисто задля вирішення цього питання, голова ГУР відповів: "Саме по собі нічого у світі не відбувається – все, що можу сказати".

Ситуація із Запорізькою АЕС – останні новини

Як писав УНІАН, експерти МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій атомній електростанції, на початку вересня повідомили про значне зростання воєнної активності поблизу станції. Зокрема вони чули численні вибухи – ознаку наближення бойових дій, які можуть становити потенційну загрозу ядерній безпеці.

Днями очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов визнав, що спецпризначенці тричі намагалося звільнити Енергодар і Запорізьку атомну електростанцію від серпня 2022 року. Проте їм так і не вдалося закріпитися.

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