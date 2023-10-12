При цьому експертів агенції досі не пускають на дахи реакторних блоків № 1, 5 і 6.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 11 жовтня отримали доступ на дах реакторного блоку № 2 Запорізької атомної електростанції. Як йдеться в заяві агентства, експерти знову не помітили там жодних мін або вибухівки.

"З верхньої частини будівлі команда МАГАТЕ також могла спостерігати весь дах машинного залу, а також частини дахів реакторних будівель і турбінних залів блоків 1 і 3, також не побачивши жодних мін або вибухівки, зазначив генеральний директор", - сказав генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

При цьому команда МАГАТЕ продовжить своє давнє прохання до російських окупантів - дати доступ на дахи реакторних блоків № 1, 5 і 6, щоб контролювати дотримання п’яти конкретних принципів захисту найбільшої в Європі атомної електростанції (АЕС) під час військового конфлікту в Україні, які стверджують: що його не можна ані атакувати, ані використовувати як базу для важкого озброєння.

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Експерти МАГАТЕ також вимагають доступу до всіх шести турбінних залів, щоб мати можливість підтвердити відсутність будь-яких матеріалів і обладнання, які можуть суперечити п'яти принципам. Цей запит ще не схвалено, і команда МАГАТЕ може підтвердити статус лише одного турбінного залу за раз.

Наголошуючи на ризиках, з якими зіткнулася станція під час військового конфлікту, команда МАГАТЕ на місці продовжувала чути вибухи майже щодня. Зазвичай вони відбуваються на деякій відстані від АЕС, але вчора чотири вибухи сталися ближче до місця.

"Поза сумнівом, ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції залишається вкрай нестабільною. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії під час війни в Україні", - сказав Гроссі.

Що відбувається на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, із шести реакторів ЗАЕС п’ять залишаються в режимі холодної зупинки, тоді як блок 4 продовжує перебувати в стані гарячої зупинки, щоб виробляти пару для підігріву води для міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції, і переробляти рідкі радіоактивні відходи.

Це відбувається попри те, що Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) видала розпорядження щодо обмеження роботи всіх шести блоків ЗАЕС до режиму холодної зупинки. Крім того, МАГАТЕ просить окупантів знайти альтернативне джерело виробництва пари, щоб покрити потреби станції та дозволити підтримувати всі реактори в холодному стані зупинки.

Аналітик, експерт, колишній інженер-конструктор КБ "Південне" Олександр Кочетков зазначив, що насправді найголовніша небезпека на ЗАЕС полягає в тому, що російські військові, які її захопили не знаються на складних системах ядерної енергетики, абсолютно необізнані навіть задля збереження власного здоров’я та життя, "відповідно, здатні робити повну дурість щодо безпеки захопленої станції".

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