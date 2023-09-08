Так, з вересня команда МАГАТЕ чула близько двох десятків вибухів упродовж трьох днів, а потім ще кілька за останні кілька днів.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які працюють на Запорізькій атомній електростанції, повідомили, що протягом останнього тижня чули численні вибухи. Це свідчить про можливу ознаку посилення військової активності в регіоні, яка також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці та безпеці на місці.

Про це сьогодні, 8 вересня, заявив генеральний директор Рафаель Гроссі. За його словами, починаючи з минулої суботи, 2 вересня, команда МАГАТЕ чула близько двох десятків вибухів упродовж трьох днів, а потім ще кілька за останні кілька днів.

"Звіти, які я отримую від наших експертів, свідчать про те, що вибухи сталися неподалік від Запорізької атомної електростанції. Тим не менш, я залишаюся глибоко стурбований можливими небезпеками, з якими стикається станція в цей час підвищеної військової напруги в регіоні", - сказав Гроссі.

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Російська окупація - ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Промисловий майданчик станції зазнає періодичних обстрілів. Також окупанти цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу, мінуючи все навколо.

На АЕС постійно присутні представники корпорації "Росатом". Їм бракує персоналу, оскільки українські працівники станції здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами.

На ЗАЕС перебуває місія МАГАТЕ, яка проходить час від часу ротацію. 23 липня експерти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика електростанції. Також вони натрапили на міни 3 серпня.

Наприкінці серпня сапери зі складу підрозділів Сил оборони, що діють на Запорізькому напрямку, знешкодили 5 російських протипіхотних мін на шляху представників місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, які прямували на ротацію.

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