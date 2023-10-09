Глава розвідки розповів деталі цих операцій.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України тричі намагалося звільнити Енергодар і Запорізьку атомну електростанцію.

Про це розповів глава ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю NV. За його словами, першу спробу зробили в серпні 2022 року. Метою операції було створення плацдарму на лівому березі. Кілька десятків спецназівців перетнули Каховське водосховище на швидкохідних човнах, проте їм не вдалося закріпитися, довелося відступити.

Після цього розвідка ще двічі намагалася висадитися на лівому березі, проте безуспішно. В останній операції брали участь і бійці Інтернаціонального легіону, які мають відповідний досвід. Тоді окупанти були змушені підтягнути важку техніку до берега.

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Запорізька АЕС в окупації: що відомо

Навесні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, окупанти захопили територію Запорізької атомної електростанції та місто-супутник Енергодар.

На станції присутні члени місії МАГАТЕ, проте вони не отримують доступ до всіх приміщень на її території. Глава організації цієї весни заявив, що станцію більше неможливо захистити.

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