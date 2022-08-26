Зброя виробництва компанії L3Harris - невелика чотириствольна ракетна установка.

На сьомому місяці повномасшабного російського вторгнення США відправляють Україні комплекти Vampire L3Harris, які перетворюють нетактичні транспортні засоби на мобільні ракетні установки.

Про це повідомляє Defense News.

Система модульного ракетного обладнання ISR Vampire являє собою переносний комплект, який може бути встановлений на більшості транспортних засобів з вантажним кузовом для запуску високоточних ракет з лазерним наведенням.

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Зброя виробництва компанії L3Harris - невелика чотириствольна ракетна установка і сенсорна куля – може бути встановлена за дві години та обслуговуватися однією людиною.

Vampire може бути оснащений ракетами для ураження наземних або повітряних цілей, в тому числі безпілотних авіаційних комплексів.

Пентагон не розкрив, які саме системи Vampire будуть відправлені Україні. У L3Harris уточнили, що йдеться про ракетне обладнання.

Війна в Україні та допомога США:

24 серпня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден ухвалив рішення про надання Україні пакету військової допомоги вартістю майже три мільярди доларів.

Раніше повідомлялося, що США готують новий пакет військової допомоги для України в розмірі 1 мільярд доларів. Зокрема, він передбачає додаткові боєприпаси для HIMARS, 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4.

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