На ці кошти будуть придбані системи ППО, артилерійські системи тощо.

Президент США Байден на честь Дня Незалежності оголосив про рекордний пакет військової допомоги Україні на майже три мільярди доларів

Відповідний документ оприлюднили на сайті Білого дому.

Шість місяців безперервних нападів лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік незалежності [...] У рамках зобов'язання підтримувати народ України я з гордістю оголошую про найбільший на сьогоднішній день транш допомоги в галузі безпеки – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рекордний пакет військової допомоги включає системи ППО, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари. У якійсь кількості та коли приїде – наразі не розголошується.

Як інформує АВС News, на відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування в основному спрямоване на те, щоб допомогти Україні забезпечити середньострокову і довгострокову оборонну позицію.

Зокрема, туди увійдуть бойові дрони Puma та ScanEagle. які допоможуть ЗСУ першими фіксувати супротивника та знищувати точними ударами як вдень, так і вночі.

Раніше ми повідомляли, що США готують новий пакет військової допомоги для України у розмірі 1 мільярд доларів. Зокрема, він передбачає додаткові боєприпаси для HIMARS та 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4.

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