Загалом на підтримку безпеки України Сполучені Штати вже виділили майже 10 мільярдів доларів.

Пентагон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1 мільярд доларів.

Зокрема, новий пакет допомоги включає додаткові боєприпаси для HIMARS та 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4, передає сайт американського відомства.

Також буде передано:

75 000 снарядів для 155-мм артилерії;

двадцять 120-мм мінометних систем і 20 000 снарядів до 120-мм мінометів;

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

50 БМП;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;

медичне приладдя, зокрема аптечки першої допомоги, перев’язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні близько 9,8 мільярдів доларів військової допомоги з моменту приходу до влади адміністрації Байдена.

Нагадаємо, тиждень тому США оголосили для України новий пакет військової допомоги на $550 мільйонів.

Окрім того, у Пентагоні заявили про просування в питанні поставок Україні норвезьких зенітних ракетних комплексів NASAMS для посилення системи протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: