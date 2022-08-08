Пентагон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1 мільярд доларів.
Зокрема, новий пакет допомоги включає додаткові боєприпаси для HIMARS та 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4, передає сайт американського відомства.
Також буде передано:
- 75 000 снарядів для 155-мм артилерії;
- двадцять 120-мм мінометних систем і 20 000 снарядів до 120-мм мінометів;
- боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- 50 БМП;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;
- медичне приладдя, зокрема аптечки першої допомоги, перев’язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.
Загалом Сполучені Штати виділили Україні близько 9,8 мільярдів доларів військової допомоги з моменту приходу до влади адміністрації Байдена.
Нагадаємо, тиждень тому США оголосили для України новий пакет військової допомоги на $550 мільйонів.
Окрім того, у Пентагоні заявили про просування в питанні поставок Україні норвезьких зенітних ракетних комплексів NASAMS для посилення системи протиповітряної оборони.