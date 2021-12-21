Замість вторгнення військ в Україну Росія може вдатися до руйнівних кібератак на українську інфраструктуру.

США і Велика Британія направили в Україну експертів з ведення війни в кіберпросторі в надії краще підготувати країну до протистояння російській кібератаці.

Про це повідомив "Голос Америки" з посиланням на газету New York Times.

Посилаючись на неназваних американських чиновників, газета пише, що, на думку Вашингтона і Лондона, наступним кроком президента Росії Володимира Путіна може бути не вторгнення з використанням 175 тисяч військовослужбовців, які концентруються біля кордону, а кібератаки, здатні вивести з ладу електричні мережі, банківську систему та інші критично важливі компоненти української економіки та державного управління.

Американські чиновники відмовилися описати кібергрупи, які були направлені в Україну, зазначила New York Times.

У своїй заяві адміністрація Джо Байдена зазначила лише, що США "давно підтримують зусилля України щодо зміцнення кібероборони та підвищення її кіберстійкості".

Читайте такожУкраїна попросила у США нове озброєння: системи ППО та ракети PatriotПредставник британського уряду заявила, що допомога, яку надають Велика Британія та її союзники, має оборонний характер, йдеться в публікації.

Хоча ані американський, ані британський уряд не вдавалися в деталі, офіційні особи заявили, що США розглядають можливість більш масштабного розгортання, включаючи ресурси кібернетичного командування США, повідомила New York Times.

Раніше УНІАН писав, що Служба безпеки України повідомляла про блокування лише в серпні цього року 43 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

А в листопаді стало відомо, що СБУ викрила хакерів російської ФСБ, які здійснили понад п'ять тисяч кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України.

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