Заочно повідомлено про підозру 8 колишнім співробітникам української спецслужби.

Вісьмох колишніх співробітників Служби безпеки України, а нині офіцерів ФСБ РФ підозрюють у вчиненні державної зради.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України, їм заочно повідомлено про підозру (ч. 1 ст. 111 КК України).

"Під час розслідування викрито підрозділ Федеральної служби безпеки Росії, співробітники якого з використанням хакерського угруповання "Armageddon" здійснюють атаки на об’єкти критичної інформаційної інфраструктури установ, що забезпечують належне функціонування економічної і правоохоронної систем України, а також її обороноздатності", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили причетність до вчинення таких протиправних дій колишніх співробітників Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Під час проходження служби в органах СБУ до їхніх службових обов’язків входило забезпечення контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, а після вчинення зради вони забезпечували проведення розвідувально-підривної діяльності проти України саме у цій сфері.

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Зазначається, що слідство здобуло докази, що колишні співробітники української спецслужби з використанням завербованих хакерів здійснювали кібератаки, спрямовані на несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, телекомунікаційних мереж України, створення прихованих технічних каналів витоку інформації, збір конфіденційної інформації, в тому числі інформації з обмеженим доступом, викрадення ідентифікаторів доступу та персональних даних насамперед співробітників правоохоронних органів, військових підрозділів, блокування роботи державних та корпоративних електронних ресурсів, проведення акцій кібернетичного впливу в інтересах спеціальних та розвідувальних органів Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Служба безпеки України викрила хакерів російської ФСБ, які здійснили понад п'ять тисяч кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України.

Автор: Інна Андаліцька