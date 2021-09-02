Служба безпеки України (СБУ) в серпні заблокувала 43 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади.
Як повідомляється на сайті відомства, це відбулося завдяки аналізу понад 36 тис. критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у серпні.
Також СБУ виявила понад 36 тисяч потенційних кіберінцидентів.
Здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз були: з'єднання з командно-контрольними серверами, спроби отримання несанкціонованого доступу, атаки на веб-додатки та шкідливе програмне забезпечення.
Читайте такожHubble зробив фото рідкісного космічного явищаЯк повідомляв УНІАН, протягом першого півріччя 2021 року кіберфахівці СБУ нейтралізували понад 1 тис. кібератак та інцидентів на ресурси органів влади і об’єктів критичної інфраструктури.
Нагадаємо, що раніше в СБУ заявили про блокування кібератаки спецслужб Росії на комп’ютерні мережі в Україні