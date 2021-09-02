Також СБУ виявила понад 36 тис. потенційних кіберінцидентів.

Служба безпеки України (СБУ) в серпні заблокувала 43 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади.

Як повідомляється на сайті відомства, це відбулося завдяки аналізу понад 36 тис. критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у серпні.

Також СБУ виявила понад 36 тисяч потенційних кіберінцидентів.

Здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз були: з'єднання з командно-контрольними серверами, спроби отримання несанкціонованого доступу, атаки на веб-додатки та шкідливе програмне забезпечення.

Читайте такожHubble зробив фото рідкісного космічного явищаЯк повідомляв УНІАН, протягом першого півріччя 2021 року кіберфахівці СБУ нейтралізували понад 1 тис. кібератак та інцидентів на ресурси органів влади і об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше в СБУ заявили про блокування кібератаки спецслужб Росії на комп’ютерні мережі в Україні

Автор: Павло Степанець