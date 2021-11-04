П'ятьом учасникам хакерської групи оголосили про підозру у державній зраді, поділилися в СБУ.

Служба безпеки України викрила хакерів російської ФСБ, які здійснили понад п'ять тисяч кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінг заявив керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"Викрито злочини та учасників хакерського шпигунського угрупування "ARMAGEDON", діяльність якого забезпечується та координується Федеральною службою безпеки Російської Федерації", – зазначив він.

Учасниками злочинної групи, зокрема, виявилися офіцери "кримського" управління ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова у 2014 році.

Зокрема, серед зрадників - Олександр Склянко (заступник начальника одного з напрямків "управління ФСБ РФ" в окупованому Криму), який керує Миколою Черних (начальник одного з відділів "управління ФСБ РФ" у Криму), якому підпорядковуються співробітники "управління ФСБ РФ" у Криму Олександр Мірошниченко, Олег Сущенок та Антон Старченко.

За словами Вітюка, хакери виготовляли та надсилали на електронні адреси держструктур комп'ютерний вірус, який маскували під офіційне електронне листування, називаючи їх "Звіт", "План на наступний рік", "Важливі вказівки міністерства" тощо.

Після відкриття такого файлу відбувалося автоматичне ураження комп'ютерної системи без жодних видимих ознак.

Читайте такожЗакликали захоплювати владу, воювати за окупантів: СБУ викрила мережу інтернет-агентівЗ цих комп'ютерів зловмисникам відкривався вільний доступ до всієї документації, вони також могли контролювати всі дії цього користувача.

Як повідомляється на сайті СБУ, правоохоронцям вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати неспростовні докази їх причетності до атак, попри використання ними вірусних програм, а також засобів анонімізації та "прикриття" в інтернеті.

Наразі п'яти учасникам хакерської групи оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

За наявною в СБУ інформацією, хакерське угруповання "ARMAGEDON" – це спеціальний проект ФСБ РФ, який прицільно "працював" по Україні. Цей "напрям роботи" координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві.

З моменту російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад п'ять тисяч кібератак і намагався "заразити" понад 1,5 тисячі урядових комп’ютерних систем. Основними цілями зловмисників були: контроль над об’єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання), викрадення та збір розвідувальних даних, у тому числі інформації з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи), проведення акцій інформаційно-психологічного впливу, блокування інформаційних систем.

Наразі проводяться слідчі дії та експертні дослідження для притягнення співробітників ФСБ РФ до відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 114 ("Шпигунство"), ст. 361 ("Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин"), ст. 361-1 ("Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів").

Раніше в СБУ повідомили, що в Донецькій області була припинено діяльність членів агентурної мережі, що діяла під кураторством ФСБ і координацією одного з бойовиків так званого "розвідувального підрозділу" незаконного збройного формування самопроголошеної "ДНР".

Автор: Антоніна Доломанжи