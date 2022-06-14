Раніше анонсовані Америкою чотири РСЗВ є тільки початковим траншем.

США направлять Україні більше реактивних систем залпового вогню.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, пише The Washington Post.

Раніше анонсовані Америкою чотири РСЗВ є тільки початковим траншем.

"Ми збираємося надати українцям те, що їм потрібно для переслідування цілей на території України", - сказав Кол.

Як писав УНІАН, третя зустріч Контактної групи підтримки України пройде в Брюсселі 15 червня. Головувати буде особисто глава Пентагону Ллойд Остін.

Останнім часом українські офіційні особи висловлюють все більше невдоволення затримками постачання з боку західних країн важкого озброєння для ЗСУ.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна проходить через критичну фазу війни.

Зараз тривають запеклі бої на Донбасі. Ворог сконцентрував всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька.

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