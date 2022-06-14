Наразі тривають запеклі бої на Донбасі.

США очікують нових заяв про постачання Україні озброєння під час ключової зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-3") у Брюсселі.

Про це CNN повідомив високопоставлений представник Пентагону.

Чиновник не став уточнювати, які країни оголосять про нові пакети безпеки або що будуть містити ці постачання, але зазначив, що США "дуже тісно співпрацюють" з іншими країнами, щоб з'ясувати, що потрібно Збройним силам України, а потім знайти ці системи для відправки.

Також він не сказав, чи будуть США анонсувати новий пакет, але додав, що адміністрація Байдена вже працює над наступним пакетом.

За словами представника Пентагону, у США і їхніх союзників є значна кількість техніки, яку можна відправити в Україну.

"Ми далеко не вичерпали ресурс і багатосторонню допомогу у забезпеченні безпеки для цієї битви на території України", — сказав чиновник.

Разом з тим американці не бачать ослаблення бойового духу українців попри посилення боїв на сході України.

Вашингтон підтвердив, що більша частина високотехнологічного російського обладнання вже знищена.

Як писав УНІАН, третя зустріч Контактної групи підтримки України пройде в Брюсселі 15 червня. Головувати буде особисто глава Пентагону Ллойд Остін.

Останнім часом українські офіційні особи висловлюють все більше невдоволення затримками постачання з боку західних країн важкого озброєння для ЗСУ.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна проходить через критичну фазу війни.

Зараз тривають запеклі бої на Донбасі. Ворог сконцентрував всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька.

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