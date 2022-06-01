Міністр оборони Олексій Резніков констатує, що зараз Україна проходить через критичну фазу війни, бракує важкої зброї, щоб відкинути ворога.
Про це він повідомив у Facebook.
"Зараз Україна проходить через критичну фазу війни. На сході у нас дуже кровопролитні бої. Нам бракує важкої зброї, щоб відкинути ворога. Тому ми не зупиняємось ні на хвилину", - написав міністр.
За його словами, кожен день опору зміцнює впевненість, що Україна вистоїть і обов’язково переможе.
Резніков зазначив, що сьогодні "ми очікуємо добрих новин з Польщі", де делегація Міноборони завершує свою роботу.
За його словами, у травні в нього було 30 офіційних міжнародних заходів, не рахуючи десятків робочих контактів.
"Ключовою подією у травні було друге засідання координаційно-дорадчої групи допомоги Україні у форматі "Рамштайн", за два тижні ми будемо обговорювати прогрес на третій зустрічі. Результати цього спілкування вже працюють на фронті або їдуть в Україну", - наголосив він.
Резніков повідомив, що вчора в нього відбулася дуже змістовна розмова з великим другом України - міністром оборони США Ллойдом Остіном: "Очікуємо найближчим часом нову порцію добрих новин завдяки видатному лідерству Сполучених Штатів в підтримці української боротьби з російською навалою".
Раніше повідомлялося, що ситуація на фронті в Україні може почати різко змінюватися після 15 червня не на користь Росії.
Сьогодні в Україну вже переправляється кораблями частина озброєння від США. За його словами, мова йде про системні поставки.