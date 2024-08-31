Адміністрація Байдена відхилила пропозицію військових щодо відправки американських цивільних спеціалістів в Україну для обслуговування західної військової техніки, включаючи винищувачі F-16. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Раніше у Раді національної безпеки США розглядали відправку фахівців на Україну, проте у розвідувальному співтоваристві порекомендували відмовитись від цієї ідеї, пославшись на те, що за нинішніх умов це може бути небезпечним.
"Розвідувальне співтовариство висловило занепокоєння щодо перспектив того, що Росія буде намагатись вбити американських підрядників в Україні", – приводить The Wall Street Journal слова одного з чиновників.
Адміністрація Байдена не виключає відправку американських підрядників в Україну в майбутньому, але найближчим часом вони туди не поїдуть.
На думку спеціалістів, технічне обслуговування бойових літаків може виявитися одним з вирішальних моментів для захисту України. Передбачається, що цю місію можуть виконувати європейські союзники Києва.
Зазначимо, що один з високопоставлених нідерландських офіцерів вже підтвердив, що Амстердам буде оплачувати контракт між цивільною компанією та Повітряними силами України, який передбачає обслуговування літаків.
Україна втратила свій перший F-16
Раніше стало відомо, що під час масованого ракетного обстрілу 26 серпня Україна втратила один з винищувачів F-16, які їй раніше передав Захід. В Генштабі ЗСУ підтвердили втрату літака і загибель пілота.
Пізніше повідомлялось, що катастрофа могла бути пов’язана з так званим "дружнім вогнем": винищувач нібито був збитий зенітним ракетним комплексом Patriot.