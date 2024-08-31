Раніше повідомлялось, що один з українських F-16 міг бути збитим ЗРК Patriot.

Адміністрація Байдена відхилила пропозицію військових щодо відправки американських цивільних спеціалістів в Україну для обслуговування західної військової техніки, включаючи винищувачі F-16. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Раніше у Раді національної безпеки США розглядали відправку фахівців на Україну, проте у розвідувальному співтоваристві порекомендували відмовитись від цієї ідеї, пославшись на те, що за нинішніх умов це може бути небезпечним.

"‎Розвідувальне співтовариство висловило занепокоєння щодо перспектив того, що Росія буде намагатись вбити американських підрядників в Україні"‎, – приводить The Wall Street Journal слова одного з чиновників.

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Адміністрація Байдена не виключає відправку американських підрядників в Україну в майбутньому, але найближчим часом вони туди не поїдуть.

На думку спеціалістів, технічне обслуговування бойових літаків може виявитися одним з вирішальних моментів для захисту України. Передбачається, що цю місію можуть виконувати європейські союзники Києва.

Зазначимо, що один з високопоставлених нідерландських офіцерів вже підтвердив, що Амстердам буде оплачувати контракт між цивільною компанією та Повітряними силами України, який передбачає обслуговування літаків.

Україна втратила свій перший F-16

Раніше стало відомо, що під час масованого ракетного обстрілу 26 серпня Україна втратила один з винищувачів F-16, які їй раніше передав Захід. В Генштабі ЗСУ підтвердили втрату літака і загибель пілота.

Пізніше повідомлялось, що катастрофа могла бути пов’язана з так званим "дружнім вогнем": винищувач нібито був збитий зенітним ракетним комплексом Patriot.

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