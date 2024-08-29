Однак розслідування ще триває, і остаточно причину ще не встановили.

Одна з можливих причин катастрофи винищувача F-16, яка зараз розглядається, є "дружній вогонь" власної ППО. Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на власні джерела в Повітряних силах ЗСУ.

"Розглядаються різні версії, включаючи "дружній вогонь" своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота. Але достеменно причини будуть відомі лише після завершення розслідування", - розповів представник ПС, який говорив на умовах анонімності.

При цьому співрозмовник видання розкритикував повідомлення у медіа про те, що вже нібито відомі ймовірні причини.

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