Росіяни застосовують свою стандартну оборонну доктрину, кажуть аналітики.

У Запорізькій області російська армія веде оборону від українських атак відповідно до "розумної тактичної оборонної доктрини". Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни.

У своїх діях окупанти спираються на три основні компоненти: раннє виявлення і знищення українських штурмових формувань, масоване застосування протитанкових засобів, щільне мінування територій перед оборонними позиціями.

ISW зазначає, що такі дії окупантів відповідають прийнятій в російській армії оборонній доктрині. Вона передбачає, що завданням першого ешелону оборони є відбиття або уповільнення атакуючих сил, тоді як другий ешелон повинен контратакувати в разі будь-якого прориву з боку наступаючого противника.

"Ця тактична модель вказує на те, що російські сили, ймовірно, ведуть доктринально обґрунтовані оборонні операції на півдні України", – заявили в ISW, зазначивши, що зараз оборону ведуть найбільш боєздатні з наявних у росіян підрозділів.

Український наступ на півдні - останні новини

За даними ISW, українська армія трохи просунулася вглиб зайнятих росіянами позицій в районі міста Оріхів Запорізької області. При цьому російська пропаганда продовжує стверджувати, що всі атаки українських сил відбиті з великими втратами.

Також аналітики відзначають, що українська армія змушена діяти у вкрай несприятливій військово-стратегічній обстановці. Українцям доводиться йти в лоб на добре підготовлені російські позиції, причому не маючи переваги в повітрі.

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