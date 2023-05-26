Військова влада столиці відзвітувала про успішну роботу ППО.

Сили ППО збили всі повітряні цілі над столицею під час російської ракетної атаки минулої ночі. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За підрахунками влади, це вже тринадцята повітряна атака на Київ з початку травня. По столиці були запущені крилаті ракети типу Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

"За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені! За даними на цю годину, потерпілих та руйнувань у Києві не зафіксовано", – заявила влада, зазначивши, що дані ще можуть бути скориговані в підсумковому звіті військових пізніше сьогодні.

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Нічна атака з повітря на Україну

Близько 3 години ночі 26 травня по Україні почала поширюватися повітряна тривога, яка протягом години охопила всю країну. У Дніпрі, Києві та Черкаській області було чути роботу ППО. Після 5 ранку почалися відбої повітряних тривог.

Примітно, що пізно ввечері 25 травня серія вибухів прогриміла в окупованому Бердянську і в Ростовської області РФ. Пізніше стало відомо, що в Бердянську було завдано удару по російським комплексам ППО С-300. А в Ростовській області бавовна трапилася на військовому аеродромі.

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