Жителі окупованого міста повідомляють про декілька "прильотів".

Ввечері 25 травня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про декілька "прильотів".

Відео "бавовни" публікують місцеві Телеграм-канали. Зазначається, що в тому напрямку промчали машини швидкої допомоги.

"Бердянці повідомляють про звуки детонації! Також промчали машини швидкої допомоги! Вибухи були і біля села Осипенко. Принаймі місцеві чули дуже гучні звуки та трусило хати! Попередньо прильотів було декілька! Найгучніше було у районах: АКЗ (територія Азовкабель), Порт, Азмол (територія заводу)", – повідомляє канал "БердянсЬк Сьогодні".

Відео дня

Водночас Телеграм-канал "Гнила черешня" повідомляє про ураження складу БК, складу паливно-мастильних матеріалів, а також місця розташування окупантів. Крім того, зафіксовано рух трьох ЗРК "Панцир" в напрямку виїзду з міста.

Вибухи підтвердили і в Бердянській міській військовій адміністрації. Повідомляється, що "окупанти не дорахувалися установок С-300".

При цьому окупанти заявляють про збиття трьох ракет. Їх нібито перхопив ЗРК "Панцир".

Ситуація на окупованих територіях України

На тимчасово окуповану територію Луганської області приїхали працівники російського Міністерства внутрішніх справ. Вони залякують мешканців Луганщини, аби ті отримували паспорти РФ.

Крім того, на околицях Сєвєродонецька Луганської області майже вся місцевість зайнята російськими окупантами. Очільник Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк зауважив, що ворог оселився в садових товариствах та у лісах, водночас скупчення російських військ у самому місті немає.

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