При цьому F-16, безсумнівно, допомогли б виявляти бомбардувальники на низькій висоті, які намагаються проникнути на українську територію.

"Найсмертоносніший пілот F-16" американської авіації підполковник у відставці Ден Гемптон вважає повідомлення про нібито формування Росією "елітної" ударної авіаційної групи кремлівською пропагандою.

В інтерв'ю "Голосу Америки" Гемптон зробив слушну заувагу з цього приводу. "Ударна група з Росії… Я б ставився до цього скептично. Я маю на увазі, знову ж таки, ці люди, якщо вони дійсно були б "елітою", і це слово часто використовують, але треба бути обережними з цим словом, тому що багато з того, що видають за таке, насправді не є "елітним". Але якщо у них були ці люди, це і це обладнання, чому вони не використали його рік тому, чи не так? Я маю на увазі, чому зараз?".

Гемптон наголосив, що росіяни дуже вправні в одному - в пропаганді. "Мені це тхне пропагандою. Якщо це бомбардувальні сили, про які говорять британці, тоді ваші МіГ-29 дуже здатні протистояти бомбардувальникам, які намагаються проникнути у вашу країну", - зазначив військовий.

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Також він додав, що у такому разі до боротьби проти "елітних" російських ескадрилей, імовірно, залучать й ППО/ ПРО Patriot: "Patriot їх прожують і виплюнуть. Якщо це більш досконалі винищувачі "повітря-повітря", це щось зовсім інше. Знову ж таки, у вас є Су".

При цьому F-16, безсумнівно, допомогли б виявляти бомбардувальники на низькій висоті, які намагаються проникнути, завдяки дуже хорошим радарам, які можуть бачити літак на дуже низькій висоті. "І якщо вони будуть битися "повітря-повітря", то знову-таки належний F-16 з належним радаром і ракетами "повітря-повітря" також можуть у цьому значно допомогти", - зазначив Гемптон.

Американець ще раз наголосив, що таку інформацію треба сприймати, враховуючи те, як росіяни люблять маніпулювати фактами на свою користь. "Я маю на увазі, що ви, хлопці, б’єте їх вже півтора року. Тому я не думаю, що хтось із ваших людей надто боїться росіян. Тож нехай приходять. Ще кілька людей ніколи не повернуться додому", - підкреслив Гемптон.

"Елітна" авіагрупа ВПС РФ "Шторм" - головне

22 травня 2023 року британська розвідка заявила про намір Росії створити нову "елітну" ударну авіагрупу під кодовою назвою "Шторм" для виконання завдань у війні проти України, оскільки регулярні ескадрильї ВПС, схоже, не впоралися зі своєю основною функцією з нанесення авіаударів по українських позиціях.

Вказувалось, що російське Міноборони нібито хоче залучити кваліфікованих і цілеспрямованих пілотів, пропонуючи їм великі зарплати, а також відкриває набір для льотчиків у відставці.

Водночас, за словами експерта з питань національної безпеки Івана Варченка, подібні заяви росіяни роблять для того, щоб заспокоїти населення РФ і дати надію на зміни на фронті: "Я не бачу тих можливостей, з якими б російський військово-промисловий комплекс міг би зараз якісно підняти рівень свого озброєння. І те, що вони зараз зберуть Су-24 або Су-34, не означає, що вони зробили технологічний стрибок".

У Повітряних Силах теж переконані, що так звана "елітна" авіагрупа нічого не змінить на лінії фронту.

Під час засідання у форматі "Рамштайн-12" міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін констатував, що РФ не змогла здобути перевагу в українському небі.

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