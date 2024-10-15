Знищено майже 60 танків та бойових броньованих машин, 9 артсистем та іншої техніки.

За минулу добу загальні бойові втрати російських окупантів орієнтовно склали 1 210 осіб, а від початку повномасштабного вторгнення – близько 671 400.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Також знищено багато ворожої техніки:

Відео дня

танків ‒ 8988 (+13 за минулу добу) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 17939 (+44),

артилерійських систем – 19430 (+9) ,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17019 (+10),

крилаті ракети ‒ 2620 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 26654 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 3441 (+4).

Ситуація на фронті станом на 15 жовтня - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення на полі бою знищено 1231 одиниць РСЗВ, 978 засобів ППО, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 28 кораблів /катерв, один підводний човен.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують атакувати Сили оборони. Минулої доби на на сході нашої держави ворог мав частковий успіх.

За даними аналітиків проєкту DeepState, окупаційні війська РФ просунулися в Торецьку Донецької області. Є просування противника і біля ще кількох населених пунктів, зокрема, Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного.

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 14 жовтня, по всій лінії фронту зафіксовано 198 бойових зіткнень.

Зокрема, наші захисники відбили 40 ворожих штурмів різної інтенсивності на Покровському напрямку, в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селидове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка.

Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївки та Водяного, де окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 37 атак загарбників поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне.

За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової

Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого.

Вас також можуть зацікавити новини: