Зокрема, окупанти просунулися біля Водяного.

Завершився 964-й день повномасштабної війни РФ проти України. Російські загарбники продовжують тиснути на Сили оборони на сході нашої держави.

Як повідомили аналітики проєкту DeepState, окупаційні війська РФ просунулися в Торецьку Донецької області. Є просування противника і біля кількох населених пунктів.

"Ворог просунувся біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зараз карта боїв сході виглядає так:

Війна в Україні: що відбувається на передовій

Російські окупанти перетворили Торецьк Донецької області на руїни – місто нагадує безлюдну планету. Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. Вона наголосила, що у Торецьку не залишилося жодного цілого будинку. Також там немає укриттів – як для цивільних, так і для військових.

Тим часом ускладнюється ситуація навколо Часового Яру Донецької області. У DeepState розповіли, що ворог постійно намагається прориватися як у самому місті, так і обходити його. Також окупанти намагаються просочуватися в Часів-Ярівське лісництво.

"Скоріше за все, Часів Яр скоро почне все частіше з'являтися в медіа та обговореннях. Битва триває", – додали аналітики.

Вас також можуть зацікавити новини: