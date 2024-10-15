В СБУ розповіли про 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ.

22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад Збройних сил України, яка тримає оборону на Краматорському напрямку, наводив російську артилерію на свою бригаду. Про це повідомляє Служба безпеки України.

В повідомленні сказано, що зрадника, який був контрактником, затримано. Його у 2023 році дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ Дмитро Сороколєтов.

В СБУ зазначають, що зрадник "зливав" ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по рашистах, що атакували Часів Яр.

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Сказано, що російські загарбники планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву рашистів до міста.

Також зрадник намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру, але його викрили і завдяки цьому запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах, де підтримував війну РФ проти України. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою. В СБУ зазначають, що йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала "крота" у лавах Нацгвардії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в 2023 році військова контррозвідка Служби безпеки України викрила на Київщині інформатора головного управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації (відомого як ГРУ), який збирав розвідувальні дані про підрозділи "Гвардії наступу".

Інформатором виявився мобілізований до лав Національної гвардії, якого агресор дистанційно залучив до співпраці через популярну ігрову інтернет-платформу.

Зокрема, передусім ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж".

Російська спецслужба залучила до співпраці його ще до мобілізації до лав українського війська. У поле зору агресора він потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі.

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