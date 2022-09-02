В "Енергоатомі" заявляють, що загарбники поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про візит місії МАГАТЕ.

Російські окупанти докладають максимум зусиль, аби не дати членам місії МАГАТЕ ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС.

Про це у своєму Telegram повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Рашисти брешуть, маніпулюють та спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС й розповсюджують лише вигідну їм інформацію про візит місії МАГАТЕ. Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит", - наголосили в "Енергоатомі".

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Так, за їхньою інформацією, переважна більшість "ЗМІ з усього світу", які вчора приїхали на станцію, – це російські пропагандисти.

"Автобуси з українськими та іноземними журналістами, які намагалися потрапити на Запорізьку АЕС разом з місією МАГАТЕ через територію України, рашисти не пропустили на блокпості", - повідомляють в "Енергоатомі".

Також наголошують, що "окупанти брешуть, спотворюють факти і докази, що свідчать про їхні обстріли станції, а також наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС" і прогнозовано звинувачують у цьому ЗСУ.

Крім того, військові вантажівки, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, окупанти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту.

"Всі створені ними порушення ядерної та радіаційної безпеки вони намагаються заховати у брехні та маніпуляціях. Рашисти не пустили місію в кризовий центр ЗАЕС, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники МАГАТЕ. Тобто частину озброєних російських окупантів на атомній станції просто "заховали". Місії "презентували" заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу, як нібито "мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ". А точніше – розповідають про обстріли, які загарбники наполегливо приписують українським захисникам", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що загарбники навмисно заглушили мобільний зв'язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.

"До роботи на Запорізькій АЕС рашисти допустили лише оперативний персонал та суттєво обмежили перебування людей на маршрутах руху членів делегації МАГАТЕ. Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об'єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", - резюмували в "Енергоатомі".

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Напередодні візиту місії стало відомо, що в результаті обстрілів росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок. Окупанти заявили, що Енергодар знеструмлено.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Гроссі заявив, що місія МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на АЕС.

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