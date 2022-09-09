Офіційно назви звільнених населених пунктів поки не оголошують.

Українські сили на півдні просунулись вглиб позицій ворога до кількох десятків кілометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час інформаційного телемарафону розповіла начальник об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Хороші новини з півдня є, і це головна хороша новина. Ми просуваємось, це очевидно. У нас є заглиблення в позиції ворога від двох до кількадесят кілометрів, проте ми поки що не проголошуємо назви населених пунктів і напрямки, за якими ми маємо успіх", - розповіла Гуменюк.

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За її словами, нерозголошення назв звільнених населених пунктів зумовлено тим, що ворог продовжує активну діяльність дистанційно.

Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що українська армія досягла певних успіхів під час контрнаступальних операцій у Харківській та Херсонській областях.

Як повідомляв УНІАН, українські Сили оборони на Харківському і Південнобузькому напрямках звільнили з-під російської окупації територію, площа якої складає понад 700 квадратних кілометрів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже прокоментував останні успіхи Збройних сил України.

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