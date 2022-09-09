Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 170 вогневих завдань.

На півдні підрозділи ЗСУ ліквідували 11 окупантів, 2 танки та 2 самохідні гармати.

Про це у Facebook повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13:00.

Він зазначив, що ворог проводить перегрупування, вишукує можливості для налагодження логістичного забезпечення підрозділів, активізує повітряну розвідку.

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"За результатами нашої бойової роботи підтверджено знищення 11 окупантів, 2 танків Т-80, бойової машини десанту та 2 самохідних гармат 203 калібру "Піон", - сказав Назаров.

За його словами, сьогодні авіацією Сил оборони по ворожих позиціях нанесено 2 удари, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 170 вогневих завдань.

"Силу вогневого контролю (контролю ЗСУ – УНІАН) відчули райони зосередження живої сили та бойової техніки, понтонна переправа в районі Дар’ївки та наведений міст в районі Нової Каховки", - повідомив спікер.

Він додав, що склад та положення корабельного угруповання ворога в Чорному морі суттєвих змін не зазнали. Зокрема, на бойовому чергуванні 3 ракетоносії, на озброєнні яких 24 крилаті ракети "Калібр". Імовірність нанесення ракетних ударів як з моря, так і з повітря, і з окупованого суходолу залишається надзвичайно високою.

Серед інших загроз актуальними для південного регіону є артилерійські обстріли, прояви диверсійної діяльності, як вздовж лінії зіткнення, так і в тилових районах.

"Штормове море зберігає загрозу мінної небезпеки, якої не зміг уникнути зокрема і румунський військовий корабель", - додав Назаров.

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили відбили деякі населені пункти на півдні України.

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