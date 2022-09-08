На окремих напрямках українські підрозділи просунулись вглиб оборони противника від 2 до декілька десятків кілометрів.

Українські Сили оборони на Харківському і Південнобузькому напрямках звільнили з-під російської окупації територію, площа якої складає понад 700 квадратних кілометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Загалом наші підрозділи на окремих напрямках просунулись вглиб оборони противника від 2 до декілька десятків кілометрів. Звільнено низку населених пунктів. Загальна площа території, повернута під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямках, складає понад 700 квадратних кілометрів", - наголосив Громов. Відео дня

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області українськими захисниками звільнено понад 20 населених пунктів, які тимчасово були окуповані російськими загарбниками. Українські військові вклинились в оборону російського окупанта на глибину до 50 км.

Також українські захисники просунулись на Слов'янському і Краматорському напрямках. Зокрема, звільнено населений пункт Озерне на Слов'янському напрямку.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили спроби захопити Донбас. Протягом минулої доби ворог щільним вогнем атакував прифронтові села в Донецькій області та у Харківській області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з повітряного простору та території республіки Білорусь.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни констатують успіх наступальних дій ЗСУ під Харковом. За їхніми даними, захисники просунулися не менш як на 20 км в бік Куп’янська.

В Херсонській області, кажуть у британській розвідці, ЗСУ уповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати запаси на півдні. Міноборони РФ підтверджує певний успіх українських сил на цьому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 51 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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