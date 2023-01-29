Артилеристи наносили вогневе ураження по російських загарбниках.

Морські піхотинці за минулу добу знищили танк, сховище з боєприпасами, а також ліквідували 7 російських окупантів.

Про це повідомив прес-центр Командування Військово-морських сил ЗСУ. Остаточні втрати російського ворога уточнюються.

"Минулої доби, 28 січня, морські піхотинці знищили 1 танк, 1 БМП (броньована машина піхоти - УНІАН), сховище з боєприпасами та 7 окупантів", - йдеться в повідомленні

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Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках.

Війна в Україні - втрати в росіян

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські військові за добу 28 січня ліквідували ще 650 окупантів. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати серед особового складу росіян склали 126160 осіб.

Загалом відомо, що ворог постійно втрачає живу силу. Наприклад, вчора стало відомо, що дрон СБУ закинув "гостинці" до окупантів, поки ті рили окоп. В результаті "мінуснулося" чимало росіян.

А в Новоайдарі Луганської області знищено шпиталь, в якому лікували поранених російських загарбників. Десятки окупантів ліквідовано.

Раніше в новорічну ніч, за даними британської розвідки, в окупованій Макіївці Донецької області російські війська втратили понад 300 солдатів. Тоді українські військові подали до "святкового столу" російських "мобіків" у місцевому ПТУ добрячу порцію вибухівки.

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