Серед іншого Силами оборони за добу також знищено 8 ворожих танків, 7 артилерійських систем та 22 бойові броньовані машини.

Українські військові знищили за добу ще 650 окупантів. Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже ліквідовано близько 126 160 російських загарбників.

Також знищено ворожу бойову техніку: танків ‒ 3197 (+8 одиниць за добу), бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22), артилерійських систем – 2195 (+7), РСЗВ – 453, засобів ППО ‒ 221, літаків – 293, гелікоптерів – 284, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1947, крилатих ракет ‒ 796, кораблів/катерів ‒ 18, автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10), спеціальної техніки ‒ 199", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що остаточні дані уточнюються.

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