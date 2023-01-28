У публічних заявах Росії повсюдно присутня дезінформація. Один із таких прикладів - кількість загиблих при ударі ЗСУ по базі російських окупантів у Макіївці в новорічну ніч.
Як повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, тоді в окупованій Макіївці Донецької області російські війська втратили понад 300 солдатів. Британська розвідка підрахувала, що більшість із них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені.
Зазначається, що після цього удару міністерство оборони Росії зробило рідкісний крок, публічно визнавши, що воно зазнало втрат, заявивши, що 89 людей загинули.
"Російські офіційні особи, імовірно, прийшли до висновку, що уникати коментарів в умовах широко поширеної критики на адресу російського командування з приводу інциденту було неможливо", - зазначає розвідка Британії.
Британці зазначають, що різниця між кількістю жертв, визнаних Росією, і ймовірною справжньою загальною кількістю ліквідованих окупантів підкреслює повсюдну присутність дезінформації в публічних заявах Росії.
"Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом, і передачі неточних звітів більш молодшими чиновниками, які прагнуть применшити свої недоліки в російській культурі "звинуватити і звільнити"", - йдеться в ранковому зведенні розвідки.
Вибух у Макіївці на Новий рік - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у новорічну ніч по базі російських окупантів у будівлі ПТУ в Макіївці прилетіло "привітання" від українських військових. Удар по базі мобілізованих росіян було завдано опівночі, коли окупанти сіли за новорічний стіл.
У повністю зруйнованій будівлі ПТУ дислокувалися російські окупанти з різних підрозділів і військових частин - спецназівці, артилеристи, зв'язківці. Відзначається, що на момент удару там могло бути близько 300 росіян (за деякими даними - до 600).
Спершу в Росії підтвердили ліквідацію 63 своїх військових, проте вже 4 січня у Міноборони РФ заявили про смерть 89 окупантів.
При цьому російське командування намагається перекласти відповідальність з себе на самих ліквідованих окупантів, називаючи головною причиною точного удару ЗСУ "масове використання особовим складом мобільних телефонів". Однак родичі ліквідованих окупантів не вірять у ці заяви.