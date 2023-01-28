За оцінками британської розвідки, більшість росіян, які перебували в новорічну ніч на знищеній ЗСУ базі в Макіївці, були вбиті або зникли безвісти.

У публічних заявах Росії повсюдно присутня дезінформація. Один із таких прикладів - кількість загиблих при ударі ЗСУ по базі російських окупантів у Макіївці в новорічну ніч.

Як повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, тоді в окупованій Макіївці Донецької області російські війська втратили понад 300 солдатів. Британська розвідка підрахувала, що більшість із них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені.

Зазначається, що після цього удару міністерство оборони Росії зробило рідкісний крок, публічно визнавши, що воно зазнало втрат, заявивши, що 89 людей загинули.

Відео дня

"Російські офіційні особи, імовірно, прийшли до висновку, що уникати коментарів в умовах широко поширеної критики на адресу російського командування з приводу інциденту було неможливо", - зазначає розвідка Британії.

Британці зазначають, що різниця між кількістю жертв, визнаних Росією, і ймовірною справжньою загальною кількістю ліквідованих окупантів підкреслює повсюдну присутність дезінформації в публічних заявах Росії.

"Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом, і передачі неточних звітів більш молодшими чиновниками, які прагнуть применшити свої недоліки в російській культурі "звинуватити і звільнити"", - йдеться в ранковому зведенні розвідки.

Вибух у Макіївці на Новий рік - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у новорічну ніч по базі російських окупантів у будівлі ПТУ в Макіївці прилетіло "привітання" від українських військових. Удар по базі мобілізованих росіян було завдано опівночі, коли окупанти сіли за новорічний стіл.

У повністю зруйнованій будівлі ПТУ дислокувалися російські окупанти з різних підрозділів і військових частин - спецназівці, артилеристи, зв'язківці. Відзначається, що на момент удару там могло бути близько 300 росіян (за деякими даними - до 600).

Спершу в Росії підтвердили ліквідацію 63 своїх військових, проте вже 4 січня у Міноборони РФ заявили про смерть 89 окупантів.

При цьому російське командування намагається перекласти відповідальність з себе на самих ліквідованих окупантів, називаючи головною причиною точного удару ЗСУ "масове використання особовим складом мобільних телефонів". Однак родичі ліквідованих окупантів не вірять у ці заяви.

Вас також можуть зацікавити новини: