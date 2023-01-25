По супротивниках били артилеристи, зазначили у ВМС ЗСУ.

Українські морські піхотинці за добу, 24 січня, знищили бойову машину піхоти та десятьох окупантів.

Артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України били по загарбниках, остаточні втрати ворога уточнюються, про це повідомили у ВМС ЗСУ.

"Минулої доби... морські піхотинці знищили БМП та десятьох окупантів", - йдеться у повідомленні.

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24 січня у ВМС ЗСУ поділился, що 23 числа морпіхи ліквідували ворожу бойову машину піхоти та 21 супротивника.

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це варто знати

Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці 25 січня ворог намагався наступати на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському й Новопавлівському напрямках. Біля низки населених пунктів на Донбасі наші воїни відбили атаки супротивника.

Згодом стало відомо, що захисники України вийшли із Соледара, оскільки росіяни зрівняли його з землею. У Генштабі ЗСУ підкреслили, що наші воїни продовжують утримувати Бахмут.

На Донбасі росіяни зазнали величезних втрат. Загальні втрати Росії в Україні вже становлять приьлизно 123 тисячі 80 осіб.

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