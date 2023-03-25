Загалом з різних видів озброєння окупанти обстріляли 119 населених пунктів, підтверджено ураження 63 об’єктів інфраструктури.

В Україні за добу внаслідок ворожих обстрілів загинуло 16 осіб, 59 дістали поранень.

Як повідомляє Military Media Center, минулої доби російські війська обстріляли території 8 областей України. Так, загалом з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, реактивні системи залпового вогню, зенітно-ракетні комплекси "С-300", безпілотники "Ланцет", крилаті ракети "Онікс", тактична авіація) здійснено обстріли 119 населених пунктів, підтверджено ураження 63 об’єктів інфраструктури.

"Попередньо загинуло 16 осіб та 59 поранено", - йдеться у повідомленні.

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Обстріли території України 24 березня

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби російські війська завдали по території України 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснили 75 обстрілів з РСЗВ.

Під обстріли потрапили вісім областей України. Зокрема, били по Херсону, прикордонних районах Чернігівської області. А в Костянтинівці Донецької області окупанти вдарили з ЗРК С-300 по Пункту незламності. А по Сумській області російські винищувачі (Су-35) вночі 24 березня випустили 11 керованих авіабомб та одну ракету Х-31П.

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