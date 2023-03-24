Вночі 24 березня армія РФ обстріляла з ЗРК С-300 Костянтинівку, одна з ракет влучила у будівлю "Пункту незламності".

Число загиблих в результаті удару по Костянтинівці (Донецька область) зросло. Як відомо, в ніч на 24 березня окупанти вдарили по місту з ЗРК С-300.

Якщо раніше кількість жертв становила три людини, то тепер число загиблих зросло до п'яти. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій в Telegram.

"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт одна людина врятована й з-під завалів рятувальники вилучили тіла трьох загиблих жінок. Всього в результаті події загинули п'ять осіб, у тому числі троє жінок та двоє чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Окупанти в ніч на 24 березня вдарили по Костянтинівці

Нагадаємо, що вночі 24 березня армія РФ обстріляла із зенітно-ракетного комплексу С-300 Костянтинівку. Одна з ракет влучила у будівлю "Пункту незламності", а інша – поблизу нього.

Раніше повідомлялося, що під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо переміщеними особами з м.Бахмут, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. Ще дві людини були поранені.

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