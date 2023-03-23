Винищувач F/A-18 Super Hornet - це американська модель бойового літака четвертого покоління.

Україна може отримати винищувачі F-18 Hornet від Фінляндії. Уряд вже направив офіційний запит щодо отримання цих бойових "птахів" після візиту прем'єр-міністра Санни Марін до Києва.

Про це йдеться у матеріалі фінської газети Helsingin Sanomat, яка посилається на власних інформаторів в оборонних відомствах. У статті зазначається, що наразі питання з приводу передачі винищувачів Україні є предметом дискусії між Києвом, Вашингтоном та Гельсінками. Присутність США у перемовинах пояснюється тим, що винищувачі F/A-18 Hornet - це розробка американської оборонної компанії.

Також зазначається, що Київ направив офіційний запит на отримання винищувачів після вдалої поїздки прем’єрки Фінляндії Санни Марін до України (вона прибула з візитом до столиці України 10 березня). Тоді чиновниця зазначила, що уряд країни не виключає партнерства з українською владою у цьому питанні.

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"Думаю, ми могли б обговорити винищувачі Hornet – чи можна було б запропонувати їх Україні, яка підготовка для цього потрібна", - зазначила Марін.

Наразі на озброєнні Фінляндії перебуває 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Вже незабаром Гельсінкі планують доповнити свій флот військової авіації новими винищувачами F-35 Hornet через завершення терміну експлуатації моделі F/A-18.

Винищувачі F/A-18 Super Hornet - основні характеристики

Нагадаємо, що американські винищувачі F/A-18 Super Hornet належать до військової авіації четвертого покоління. Модель F/A-18 Super Hornet - це одномісний літак штурмовик, який у своїй покращеній версії F/A-18E/F Super Hornet передбачає наявність двох місць для пілотів.

Серед його технічних характеристик варто виокремити здатність нести одразу 12 ракет "повітря-повітря" AIM-120 та знищувати кораблі противника стелс-ракетами AGM-158C LRASM. Також винищувачі можуть за один виліт запустити по ворожій цілі до 10 високоточних снарядів-бомб.

Наразі середня вартість одного такого винищувача оцінюється у 53-65 млн доларів.

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