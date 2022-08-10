Виданий загарбниками паспорт не вважається повноцінним документом і не дає жодних гарантій.

Росія на тимчасово окупованих територіях видає паспорт за спрощеною процедурою. Отримані українцями документи не дають власникам такі ж права, які є у росіян.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Росія намагається якнайшвидше паспортизувати населення Херсонської області та Запоріжжя, однак, виявляється, навіть на території країни-агресора цей "паспорт" не вважається повноцінним документом", - зазначили у відомстві.

Паспорти на окупованій території видаються за спрощеною процедурою і не дають жодних гарантій:

не можна оформити і отримувати соціальні виплати;

не можна оформити і отримувати пенсію;

немає прописки;

не передбачені виплати у разі загибелі внаслідок примусової мобілізації.

Зазначається, що фейкові документи жителям захоплених регіонів видають лише для участі в голосуванні на так званих "референдумах" з вибором "правильного" кандидата.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти провалили паспортизацію населення на захоплених територіях України. Незважаючи на погрози і обіцянки виплат, громадянство країни-агресора отримали близько 1% дорослого населення.

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