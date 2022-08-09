Їм пропонують по 10 тисяч рублів, гуманітарні набори та пенсії .

Окупанти для організації псевдореферендуму в Херсонській області намагаються купити "голоси" мешканців під паспортні дані.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Янушевич в ефірі інформаційного телемарафону.

"Херсонці зараз можуть отримати по 10 тис. рублів, як нібито за федеральною програмою, їм пропонують гуманітарні набори, пенсії. Але, все це під паспортні дані. Так само продаються сім–картки, тут лише головне щоб дали паспорт. Потім на всі ці номери телефонують оператори та агітують за "референдум"", - сказав Янушкевич.

Він додав, що окупанти вже тричі переносили дату проведення "референдуму" і поки йдеться про 11 вересня.

"Вони розуміють що люди не прийдуть і тим більше не проголосують за приєднання до Росії, тому вони шукають різні можливі способи підкупу" ,-підкреслив Янушкевич.

Голова Херсонської ОДА зазначив, що окупанти активно шукають приміщення для проведення "референдуму", намагаються створити виборчі комісії та завозять до області різноманітних політтехнологів.

"Але людей їм не вистачає, тому що керівники освітніх закладів і освітяни наші вони відмовляються приймати участь у цьому псевдореферендумі. Там де вони намагаються тиснути на керівників шкіл, самі вчителі вже відмовляються до них дослухатися". – підкреслив Янушкевич..

Він зазначив, що представники окупаційної влади Херсонщини їздять по громадам та агітують людей за приєднання до РФ.

"Дійшло до того, що вони навіть на сьогоднішній день можуть давати паспорт не лише жителям Херсонщини, а будь-кому, їм головне набрати кількість, масовку і зробити цю картинку, щоб її потім продати своїм громадянам (росіянам-УНІАН). Головне для них кількість людей",-акцентував Янушкевич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 8 серпня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Росія розглядає можливість провести на окупованих територіях замість "референдуму" "голосування на дому".

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