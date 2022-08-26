Колаборант потрапив до лікарні із осколковими пораненнями.

В тимчасово окупованому місті Бердянську Запорізької області місцеві партизани підірвали колаборанта з місцевого ДАІ.

Про повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

За попередніми даними, постраждав гауляйтер із місцевого ДАІ Олександр Колєсніков (заступник начальника). Зараз він потрапив до лікарні із осколковими пораненнями.

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Пізніше в окупаційній адміністрації міста повідомили, що заступник начальника ДАІ в окупованому Бердянську помер після отриманих травм.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у місті Бердянськ Запорізької області, яке захопили російські окупанти, стався вибух. Вибух у Бердянську трапився біля міського відділу поліції, який контролюють російські окупанти.

Також 25 липня у тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух. З місця події повідомили, що він стався в районі заводу "Южгідромаш". Найімовірніше, це наслідки удару українських захисників задля послаблення позицій ворога на окупованій землі.

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