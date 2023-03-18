Вчора ворог одночасно запустив БпЛА з двох напрямків.

Останнім часом ворог частіше запускає дрони-камікадзе Shahed-131 та Shahed-136 іранського виробництва зі східного узбережжя Азовського моря. Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зазвичай, напрямок (місця запуску – УНІАН) один. Частіше всього останнім часом це було східне узбережжя Азовського моря. Звідти вони через море заходять через окуповані території і йдуть далі по своєму напрямку", - сказав він.

За його словами, вчора ввечері ворог фактично одночасно після 21:00 запустив БпЛА з двох напрямків.

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"Використали також Брянську область для того, щоб атакувати Київщину і далі вже західні регіони України. Рідко, але пускають вже з двох напрямків", - додав Ігнат.

Атака "шахедами" 17 березня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, увечері в п'ятницю, 17 березня, в більшості областей України оголосили повітряну тривогу. По Україні було випущено 16 "шахедів", 11 з них знищили сили ППО.

Згдом стало відомо, що два ворожих дрони влучили у підприємство у Новомосковську. Також 6 "шахедів" атакували Львівську область. Три з них вдалося збити нашій ППО, а решта влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі.

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