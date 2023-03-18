На щастя, постраждалих нема, але будівлі зруйновано.

18 березня близько 1 години ночі Львівську область атакували дрони-камікадзе типу Shahed-136. За попередньою інформацією, їх було шість.

Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, три збили Сили ППО ПвК "Захід", врятувавши багато життів і людського майна. Це було важке завдання, адже дрони летіли низько.

"Ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені, але, на щастя, постраждалих немає. Дякую всім, хто не проігнорував небезпеку. Дякую всім, хто розуміє, що під час повітряної тривоги і до офіційних повідомлень не можна публікувати точні координати, де ви чуєте звуки нібито вибухів, знімати й поширювати фото та відео. Бережіть себе і близьких. Чим більше ворог казиться, тим ближче наша перемога", - зазначив Козицький.

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Атака дронів 17-18 березня

Увечері 17 березня в більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Пов'язана вона була з атакою дронами. Згодом стало відомо, що військові з повітряного командування "Схід" знищили в небі над Дніпропетровщиною три ворожі "шахеди", однак два безпілотники влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.

Крім того, ворог запустив в напрямку Києва баражуючі боєприпаси "Шахед", однак силами ППО усі повітряні цілі були знищені. Згодом стало відомо про рух дронів у західному напрямку.

Силами та засобами повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 ударних БпЛА з 16 запущених.

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