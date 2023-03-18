Атака здійснювалась із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.

Близько 21.00 17 березня російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed-136/131".

Як повідомляють Повітряні Сили ЗС України у Telegram, атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.

Силами та засобами повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях відповідно.

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Атака Росії за допомогою дронів - подробиці

Увечері в п'ятницю, 17 березня, в більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Пов'язана вона була із атакою дронами.

Військові з повітряного командування "Схід" знищили в небі над Дніпропетровщиною три ворожі "шахеди", однак два безпілотники влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, ворог запустив в напрямку Києва баражуючі боєприпаси "Шахед", однак силами ППО усі повітряні цілі були знищені.

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