Унаслідок влучання ворожих безпілотників на підприємстві виникла пожежа.

У ніч на суботу, 18 березня, два ворожі безпілотника поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську, є "сильні руйнування".

Унаслідок влучання дронів виникла пожежа на підприємстві, крім того, вщент зруйновані розташовані поруч чотири дачних будинки, а шість - пошкоджені, про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, ймовірно - "Шахедами". Три з них військові з повітряного командування "Схід" збили. Ще два влучили в об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську... Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь...", - повідомив він.

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Лисак також повідомив, що унаслідок ворожої атаки люди не постраждали.

Нова ворожа атака дронами - що треба знати

Ворог 17 березня увечері зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області запустив по нашій землі дрони-камікадзе іранського виробництва "Шахед"-136/131. Повідомлялося про "прильоти" у Новомосковську.

За відомостями Повітряних силах Збройних сил України, вороги запустили 16 безпілотників і 11 з них ліквідували.

Вранці 11 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, за добу загарбники завдали по українській території 34 авіаційних удари, 11 з них - із застосуванням дронів "Шахед-136". У Генштабі додали, що ліквідовано 10 дронів.

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