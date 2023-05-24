Пропагандистка зізналася, що у Росії не уявляли, що підтримка України буде настільки потужною.

Топ-пропагандистка РФ Ольга Скабєєва вже не може зберігати спокій на тлі прориву в Бєлгородську область.

Чергова істерика сталася у Скабєєвої під час ефіру на федеральному каналі. Сьогодні вона вважає ймовірним усе, зокрема й передачу Україні ядерної зброї, хоч раніше в Росії не уявляли, що підтримка України буде настільки потужною.

Скабєєва заявила, що постачання ракетних комплексів HIMARS, далекобійної артилерії, ракет Storm Shadow, винищувачів та іншої зброї раніше теж здавалося нереальним. Зараз вся ця техніка знищує окупантів на фронті, або знищуватиме у близькому майбутньому.

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Тепер пропагандисти намагаються заспокоїти росіян хоча б тим, що принаймні "постачання ядерної зброї Україні неможливе", хоч вже й самі у цьому сумніваються.

"Стан істеричний, я б так сказала" - заявила Скабєєва у розпал паніки.

Прорив у Бєлгородській області - що відомо

Росію охопила паніка через нещодавній прорив у Бєлгородську область. Як повідомляв УНІАН, 22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" здійснили рейд в Грайворонський район Бєлгородської області. В ГУР заявили, що на російській території діють тільки громадяни РФ.

Бійці заявили, що хотіли створити демілітаризовану зону між Росією та Україною, знищити силовиків, які служать путінському режиму, а також показати народам Росії, що створення осередків опору і боротьба з режимом можливі.

За даними західної преса підтвердила, що українські військовослужбовці не проникали на територію РФ під час прориву кордону.

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