За підозрою у вбивстві заступника начальника краснодарського міськвідділу з мобілізаційної роботи затримали нібито уродженця України.

У РФ затримали підозрюваного у причетності до розстрілу топ-окупанта - заступника начальника краснодарського міського відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького.

Можливого зловмисника затримали у Краснодарському краї, повідомляє ТАСС в Telegram, посилаючись на відомості Слідчого комітету. "...затримано чоловіка, 1959 року народження, якого перевіряють на причетність до вбивства... Ржицького", - йдеться у повідомленні.

Пізніше з'явилася інформація, що підозрюваного звуть Сергій Денисенко, і у нього навіть нібито знайшли пістолет. Telegram-канал Baza стверджує, що затриманий народився в Україні - в місті Суми, і "очолював Федерацію Карате України".

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Примітно, що людина з таким ім'ям і прізвищем в українському інформпросторі фігурувала як президент Федерації Шотокан Карате-до України SKIF. Цей вид спорту в українській державі офіційно визнали лише 28 березня 2013 року.

Вбивство Ржицького в Росії - що відомо

10 липня з'явилася інформація, що у російському Краснодарі під час пробіжки вбитий Станіслав Ржицький, якому було 42 роки. Повідомлялося, що топ-окупанта невідомий підстеріг біля спорткомплексу "Олімп" і розстріляв - чотири рази вистрілив у спину та груди, а потім зник.

Пізніше з'явилася інформація, що ліквідація Ржицького була ретельно спланована - кілер за ним стежив давно і вибрав для вбивства місце, яке не охоплюють камери відеоспостереження.

Варто зазначити, що Ржицький був капітаном 2-го рангу і командував підводним човном "Краснодар". За відомостями українських ЗМІ, окупант запускав по мирних містах України крилаті ракети "Калібр". Близькі Ржицького стверджують, що він подав рапорт на звільнення ще до того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

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