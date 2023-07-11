Загарбник нібито не виходив у море під час війни, а до її початку подав рапорт на звільнення.

Рідні розстріляного топ-окупанта Станіслава Ржицького, якого звинувачують в жорстоких обстрілах України, заявили, що він нібито не має стосунку до війни та подав рапорт на звільнення до початку вторгнення.

Як повідомляє Телеграм-канал "База" з посиланням на рідних, вбитий Ржицький ніби то подав рапорт на звільнення з ЗС РФ у грудні 2021 року. За словами рідних, він не брав участі у СВО.

Батько Ржицького запевняє, що рапорт військовому підписали одразу, але процедура звільнення була нешвидкою: у зв'язку з невідгулянною відпусткою, а також періодом соціальної адаптації, який проходять у запас. У період процедури звільнення окупант нібито перебував у Севастополі, але в море не виходив. У серпні 2022 року Ржицького було остаточно звільнено зі збройних сил, а згодом він влаштувався на роботу в адміністрацію Краснодара.

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За словами батька Ржицького, до бази "Миротворця" окупант потрапив після 2014 року, коли переганяв дизельний підводний човен "Запоріжжя", який до окупації Криму входив до складу ВМС України.

За даними "Бази", Ржицький не отримував жодних загроз, анонімних повідомлень і не брав участі в конфліктах, що запам'ятовуються, у тому числі на роботі. Останні дні перед убивством чоловік поводився як завжди.

Друг убитого Ржицького Сергій Гайнулін розповів каналу "Дождь", що той звільнився з армії до початку війни.

"Він пішов у запас ще до того, як почалася ця "спецоперація", - сказав Гайнулін.

Після звільнення із збройних сил Ржицький став заступником начальника відділу з мобілізаційної роботи Краснодара. За словами Гайнуліна, з Ржицьким він бачився напередодні вбивства. Жодних загроз до вбивства Ржицький, як каже Гайнулін, не отримував.

Хто такий Станіслав Ржицький?

Станіслав Ржицький – капітан другого рангу. Українські медіа стверджували, що він командував підводним човном "Краснодар", який брав участь в обстрілі Вінниці та випустив "Калібри" з Чорного моря у липні минулого року.

Вчора стало відомо, що Станіслава Ржицького застрелили під час ранкової пробіжки. Вбивство було ретельно спланованим. Кілер давно стежив за капітаном другого рангу російського флоту, знав його маршрути, а також спеціально вибирав місце, яке не охоплюватиметься камерами спостереження.

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