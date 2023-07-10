Вбитий загарбник був командиром підводного човна.

У Краснодарі застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи та командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького.

Як повідомляє Телеграм-канал "SHOT", 42-річний Станіслав Ржицький вирушив о восьмій годині на ранкову пробіжку. Невідомий підстеріг його біля спорткомплексу "Олімп" та вистрелив чотири рази в спину та груди Ржицького, після чого втік з місця події. Постраждалий помер на місці від поранень.

Порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство", який нападника шукають.

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Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу та командиром підводного човна "Краснодар". Українські ЗМІ писали, що саме він запускав "Калібри" по мирних українських містах.

Таємничі смерті в РФ

На початку року стало відомо, що помер 85-річний Павло Камнєв, науковий керівник російського концерну "Алмаз-Антея" і розробник крилатих ракет "Калібр".

Минулого літа в московському СІЗО помер новосибірський вчений-фізик Дмитро Колкер, щодо якого відкрили справу про державну зраду.

А зовсім нещодавно помер черговий російський вчений, причетний до створення зброї. Цього тижня мертвим знайшли одного з творців першої радянської двоступеневої термоядерної бомби РДС-37 Григорія Клінішова.

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