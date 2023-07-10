Саме цей загарбник брав участь у кривавому ударі по Вінниці, внаслідок якого загинуло 28 осіб.

Вбивство 42-річного топ-окупанта Станіслава Ржицького було ретельно спланованим. Кілер давно стежив за капітаном другого рангу російського флоту, знав його маршрути, а також спеціально вибирав місце, яке не охоплюватиметься камерами спостереження.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", працівники поліції оглядають камери на найближчих будинках, але на даний момент жодних зачіпок не виявлено.

Поліціянтам довелося повторно повертатися на місце злочину за кілька годин - спочатку експерт, який працював на місці, припустив, що у Станіслава Ржицького на тілі колото-різані поранення. Лише о 17-й експертиза встановила, що Ржицького було вбито чотирма пострілами в спину. При цьому у тілі загиблого було виявлено дві кулі калібру 9 міліметрів.

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Наразі оперативники вирушили на місце події шукати ще дві кулі, а також інші докази.

Хто такий Станіслав Ржицький?

Ржицький – капітан другого рангу. Українські медіа стверджували, що він командував підводним човном "Краснодар", який брав участь в обстрілі Вінниці та випустив "Калібри" з Чорного моря у липні минулого року.

Сьогодні стало відомо, що Станіслава Ржицького застрелили під час ранкової пробіжки.

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